Атака Шахедов в ночь на 16 сентября - ПВО сбила 89 БпЛА

Работа ППО. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 70 из них были "Шахеды".

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Отчет о ночной атаке

Дроны запускали из Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на шести локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С). К сожалению, погибшие и пострадавшие", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в результате атаки на Запорожье есть один погибший человек, еще 13 пострадали, среди них два ребенка.

В Киевской области в результате атаки дронов горела автостоянка возле торгового центра. Российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту, когда пожар ликвидировали спасатели.