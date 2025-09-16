Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ ночью запустила более 110 дронов — как отработали силы ПВО

РФ ночью запустила более 110 дронов — как отработали силы ПВО

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 09:53
Атака Шахедов в ночь на 16 сентября - ПВО сбила 89 БпЛА
Работа ППО. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Около 70 из них были "Шахеды".

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:
РФ ночью запустила более 110 дронов — как отработали силы ПВО - фото 1
Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Отчет о ночной атаке

Дроны запускали из Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на шести локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. 

"Кроме того, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно Торнадо-С). К сожалению, погибшие и пострадавшие", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в результате атаки на Запорожье есть один погибший человек, еще 13 пострадали, среди них два ребенка.

В Киевской области в результате атаки дронов горела автостоянка возле торгового центра. Российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту, когда пожар ликвидировали спасатели.

оккупанты атака Воздушные Силы ВСУ Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации