Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зростає

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих стрімко зросла
В ніч проти 16 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — наразі відомо про 20 поранених.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 16 вересня — кількість поранених зростає
Цієї ночі, 16 вересня, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя.
За даними очільника ОВА, кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20. Люди продовжують звертатись до медиків за допомогою.
Серед постраждалих — четверо дітей.
Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
Нагадаємо, що в ніч проти 16 вересня російські окупанти атакували Україну 113-ма ударними дронами.
Крім того, російські окупанти атакували Слобідський район Харкова бойовими безпілотниками — є постраждалі.
