Головна Армія Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих стрімко зросла

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих стрімко зросла

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:09
Удар РФ по Запоріжжю — кількість поранених зростає
Медики на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В ніч проти 16 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — наразі відомо про 20 поранених.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Запоріжжя 16 вересня — кількість поранених зростає

Цієї ночі, 16 вересня, російські окупанти вкотре атакували Запоріжжя.

Атака РФ на Запоріжжя
Рятувальники на місці атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС

За даними очільника ОВА, кількість поранених через нічну атаку на Запоріжжя збільшилася до 20. Люди продовжують звертатись до медиків за допомогою.

Серед постраждалих — четверо дітей.

Впродовж доби окупанти завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Атака РФ на Запоріжжя
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що в ніч проти 16 вересня російські окупанти атакували Україну 113-ма ударними дронами.

Крім того, російські окупанти атакували Слобідський район Харкова бойовими безпілотниками — є постраждалі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
