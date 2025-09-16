Удар РФ по Запорожью — количество раненых растет

Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло
В ночь на 16 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — пока известно о 20 раненых.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожья 16 сентября — количество раненых растет
Этой ночью, 16 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье.
По данным главы ОВА, количество раненых из-за ночной атаки на Запорожье увеличилось до 20. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.
Среди пострадавших — четверо детей.
В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.
Напомним, что в ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 113-ю ударными дронами.
Кроме того, российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова боевыми беспилотниками — есть пострадавшие.
