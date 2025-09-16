Видео
Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло

Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших возросло

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:09
Удар РФ по Запорожью — количество раненых растет
Медики на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ночь на 16 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — пока известно о 20 раненых.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Запорожья 16 сентября — количество раненых растет

Этой ночью, 16 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели на месте атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС

По данным главы ОВА, количество раненых из-за ночной атаки на Запорожье увеличилось до 20. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

Среди пострадавших — четверо детей.

В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 113-ю ударными дронами.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова боевыми беспилотниками — есть пострадавшие.

Запорожье обстрелы война в Украине Россия атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
