Удар РФ по Запорожью — количество раненых растет

В ночь на 16 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Запорожью. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — пока известно о 20 раненых.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Обстрел Запорожья 16 сентября — количество раненых растет

Этой ночью, 16 сентября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье.

По данным главы ОВА, количество раненых из-за ночной атаки на Запорожье увеличилось до 20. Люди продолжают обращаться к медикам за помощью.

Среди пострадавших — четверо детей.

В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Напомним, что в ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину 113-ю ударными дронами.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Слободской район Харькова боевыми беспилотниками — есть пострадавшие.