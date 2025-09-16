На Запорожье россияне атаковали дроном гражданский автомобиль

РФ атаковала гражданскую машину на Запорожье — есть раненые
Во вторник, 16 сентября, российские оккупанты беспилотником нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате вражеского обстрела — двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
По информации главы ОВА, машина двигалась по автодороге возле села Таврическое, когда враг ударил по ней FPV-дроном. Водитель и пассажир получили ранения. Им оказана вся необходимая помощь.
"Двое мужчин ранены — россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе", — сообщил Федоров.
Напомним, что в ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье — есть раненые и разрушения.
Всего этой ночью, 16 сентября, российские армейцы атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
