На Запорожье россияне атаковали дроном гражданский автомобиль

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 16 сентября, российские оккупанты беспилотником нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате вражеского обстрела — двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

На Запорожье россияне атаковали гражданскую машину — детали

Сегодня, 16 сентября, российские оккупанты дроном нанесли удар по гражданскому автомобилю в Запорожской области. В результате обстрела двое мужчин ранены.

По информации главы ОВА, машина двигалась по автодороге возле села Таврическое, когда враг ударил по ней FPV-дроном. Водитель и пассажир получили ранения. Им оказана вся необходимая помощь.

"Двое мужчин ранены — россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Запорожском районе", — сообщил Федоров.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Напомним, что в ночь на 16 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье — есть раненые и разрушения.

Всего этой ночью, 16 сентября, российские армейцы атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.