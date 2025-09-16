Обстріл України 16 вересня — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська вночі та зранку 16 вересня здійснили масовану атаку на низку українських міст. РФ уникає сильного тиску світу у відповідь на затягування війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Реакція Зеленського на обстріли РФ 16 вересня

Зеленський розповів, що цієї ночі росіяни завдали серії жорстоких ударів реактивною артилерією та авіабомбами по Запоріжжю. Під ворожим вогнем опинились звичайні будинки та міська інфраструктура. Як відомо, упродовж дня кількість поранених зростала. Також є загиблі.

Крім того, вранці окупанти завдали удару дронами по цивільному логістичному центру в Київській області. Президент наголосив, що це цілеспрямований російський удар по українському підприємництву.

Вже вдень був удар по будівлях Національного фармацевтичного університету у центрі Харкова. Також тривають і постійні удари російськими керованими авіабомбами по громадах Сумщини, Харківщини, Донеччини. Під постійними обстрілами перебувають Запоріжжя та Херсон.

"Єдина причина, чому Росія може собі все це дозволяти, — їй не боляче. Поки Росія не відчуватиме своїх дійсно сильних втрат, і передусім втрат економічних, вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни. Важливо, щоб світ реагував на кожен удар. Важливо, щоб Європа, Сполучені Штати, країни "сімки" та "двадцятки" не дарували Росії час — час на війну. Сильні санкції потрібні. Сильні тарифи на російську торгівлю потрібні. Сильний захист життя потрібен", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, РФ атакувала логістичний центр Епіцентру на Київщині. На місці трапилася масштабна пожежа, яку зараз намагаються загасити.

Крім того, окупанти б'ють по цивільних на Миколаївщині. Ворог дедалі частіше б’є по житлових будинках, а також активно застосовує FPV-дрони.