Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Типичные сутки для РФ — реакция Зеленского на обстрелы

Типичные сутки для РФ — реакция Зеленского на обстрелы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:01
Обстрел Украины 16 сентября — Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска ночью и утром 16 сентября осуществили массированную атаку на ряд украинских городов. РФ избегает сильного давления мира в ответ на затягивание войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Реакция Зеленского на обстрелы РФ 16 сентября

Зеленский рассказал, что этой ночью россияне нанесли серии жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. Под вражеским огнем оказались обычные дома и городская инфраструктура. Как известно, в течение дня количество раненых росло. Также есть погибшие.

Кроме того, утром оккупанты нанесли удар дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Президент подчеркнул, что это целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству.

Уже днем был удар по зданиям Национального фармацевтического университета в центре Харькова. Также продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донецкой области. Под постоянными обстрелами находятся Запорожье и Херсон.

"Единственная причина, почему Россия может себе все это позволять, — ей не больно. Пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили России время — время на войну. Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области. На месте случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.

Кроме того, оккупанты бьют по гражданским на Николаевщине. Враг все чаще бьет по жилым домам, а также активно применяет FPV-дроны.

Владимир Зеленский Киев Запорожье обстрелы Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации