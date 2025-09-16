Обстрел Украины 16 сентября — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска ночью и утром 16 сентября осуществили массированную атаку на ряд украинских городов. РФ избегает сильного давления мира в ответ на затягивание войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Реакция Зеленского на обстрелы РФ 16 сентября

Зеленский рассказал, что этой ночью россияне нанесли серии жестоких ударов реактивной артиллерией и авиабомбами по Запорожью. Под вражеским огнем оказались обычные дома и городская инфраструктура. Как известно, в течение дня количество раненых росло. Также есть погибшие.

Кроме того, утром оккупанты нанесли удар дронами по гражданскому логистическому центру в Киевской области. Президент подчеркнул, что это целенаправленный российский удар по украинскому предпринимательству.

Уже днем был удар по зданиям Национального фармацевтического университета в центре Харькова. Также продолжаются и постоянные удары российскими управляемыми авиабомбами по громадам Сумщины, Харьковщины, Донецкой области. Под постоянными обстрелами находятся Запорожье и Херсон.

"Единственная причина, почему Россия может себе все это позволять, — ей не больно. Пока Россия не будет чувствовать своих действительно сильных потерь, и прежде всего потерь экономических, она будет избегать реальной дипломатии и окончания войны. Важно, чтобы мир реагировал на каждый удар. Важно, чтобы Европа, Соединенные Штаты, страны "семерки" и "двадцатки" не дарили России время — время на войну. Сильные санкции нужны. Сильные тарифы на российскую торговлю нужны. Сильная защита жизни нужна", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области. На месте случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.

Кроме того, оккупанты бьют по гражданским на Николаевщине. Враг все чаще бьет по жилым домам, а также активно применяет FPV-дроны.