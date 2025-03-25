Массированный обстрел Украины 25 марта — сколько дронов сбили

Россия атаковала баллистикой и дронами — сколько сбила ПВО
В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М". Кроме того, выпустили 139 беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько вражеских БпЛА сбили ночью над Украиной
Россияне выпустили баллистическую ракету из Крыма и дроны с разных направлений. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 БпЛА на юге, севере и в центре страны.
"34 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий)", — отмечают в ПС.
В результате атаки пострадали:
- Харьковская область,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Кировоградщина,
- Киевщина,
- Черкасская область,
- Одесская область.
Напомним, вечером 25 марта в Днепре прозвучали взрывы. Россияне атаковали беспилотниками типа Shahed.
Также оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. Было известно о 74 пострадавших в результате атаки.
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