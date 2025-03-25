Массированный обстрел Украины 25 марта — сколько дронов сбили

Украинские военные сбивают вражеские цели в небе. Фото: РБК-Україна

В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М". Кроме того, выпустили 139 беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Россияне выпустили баллистическую ракету из Крыма и дроны с разных направлений. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 БпЛА на юге, севере и в центре страны.

"34 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий)", — отмечают в ПС.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

В результате атаки пострадали:

Харьковская область,

Сумщина,

Полтавщина,

Кировоградщина,

Киевщина,

Черкасская область,

Одесская область.

Напомним, вечером 25 марта в Днепре прозвучали взрывы. Россияне атаковали беспилотниками типа Shahed.

Также оккупанты в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумам. Было известно о 74 пострадавших в результате атаки.