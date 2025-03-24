Вибухи у Дніпрі 24 березня — чим вдарили росіяни

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Дніпрі зараз, 24 березня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакували безпілотниками типу Shahed, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Дніпрі

Вибухи у Дніпрі жителі чули близько 18:35. У місті та області лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 18:38 24 березня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух БпЛА у центральній та південній частині Дніпропетровської області.

"Дніпропетровська область — загроза застосування ударних БпЛА із Запоріжжя", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Багато постраждалих.

Також ми писали, що в ніч проти 24 березня РФ атакувала Запорізьку область.