Взрывы в Днепре 24 марта — чем ударили россияне

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Днепре сейчас, 24 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атаковали беспилотниками типа Shahed, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Днепре

Взрывы в Днепре жители слышали около 18:35. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 18:38 24 марта. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА в центральной и южной части Днепропетровской области.

"Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА из Запорожья", — говорилось в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. Много пострадавших.

Также мы писали, что в ночь на 24 марта РФ атаковала Запорожскую область.