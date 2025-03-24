Взрывы в Днепре 24 марта — чем ударили россияне

В Днепре прогремела серия мощных взрывов
Взрывы в Днепре сейчас, 24 марта, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атаковали беспилотниками типа Shahed, работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Днепре
Взрывы в Днепре жители слышали около 18:35. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА в центральной и южной части Днепропетровской области.
"Днепропетровская область — угроза применения ударных БпЛА из Запорожья", — говорилось в сообщении военных.
Напомним, 24 марта россияне нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому кварталу города Сумы. Много пострадавших.
Также мы писали, что в ночь на 24 марта РФ атаковала Запорожскую область.
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