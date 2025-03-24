Обстріл Сум 24 березня — окупанти поранили 28 людей

Ракетний удар по Сумах — ворог поранив 28 людей
Російські загарбники у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Наразі відомо про 28 поранених.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.
Поранені внаслідок обстрілу Сум
"Сьогодні ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади", — зазначив Кобзар.
Російські окупанти поранили 24 дорослих та чотирьох дітей. Наразі усі екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, в ОВА показали наслідки російського удару по Сумах. Наразі постраждалим надають допомогу.
Також 23 березня загарбники атакували Сумщину КАБами. Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину.
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