Обстріл Сум 24 березня — окупанти поранили 28 людей

Наслідки обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/kobzarartemsn

Російські загарбники у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Наразі відомо про 28 поранених.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Telegram.

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Поранені внаслідок обстрілу Сум

"Сьогодні ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади", — зазначив Кобзар.

Наслідки обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/kobzarartemsn

Російські окупанти поранили 24 дорослих та чотирьох дітей. Наразі усі екстрені служби працюють на місці.

Допис Кобзаря. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ОВА показали наслідки російського удару по Сумах. Наразі постраждалим надають допомогу.

Також 23 березня загарбники атакували Сумщину КАБами. Внаслідок атаки ворога загинула 61-річна продавчиня магазину.