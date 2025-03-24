Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Ракетный удар по Сумах — враг ранил 28 человек arrow

Ракетный удар по Сумах — враг ранил 28 человек

24 марта 2025 15:24
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Сум 24 марта — оккупанты ранили 28 человек
Последствия обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/kobzarartemsn
Аркадий Пастула - Редактор

Российские захватчики в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумах. Сейчас известно о 28 раненых.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

Читайте также:

Раненые в результате обстрела Сум

"Сегодня враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения",  отметил Кобзарь.

Обстріл Сум 24 березня
Последствия обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/kobzarartemsn

Российские оккупанты ранили 24 взрослых и четырех детей. Сейчас все экстренные службы работают на месте.

null
Пост Кобзаря. Фото: скриншот

Напомним, в ОВА показали последствия российского удара по Сумах. Сейчас пострадавшим оказывают помощь.

Также 23 марта захватчики атаковали Сумскую область КАБами. В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина.

война Украина Сумы обстрелы оккупанты ракеты
Реклама
Реклама
Реклама