Обстрел Сум 24 марта — оккупанты ранили 28 человек

Последствия обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/kobzarartemsn

Российские захватчики в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумах. Сейчас известно о 28 раненых.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.

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"Сегодня враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения", — отметил Кобзарь.

Последствия обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/kobzarartemsn

Российские оккупанты ранили 24 взрослых и четырех детей. Сейчас все экстренные службы работают на месте.

Пост Кобзаря. Фото: скриншот

Напомним, в ОВА показали последствия российского удара по Сумах. Сейчас пострадавшим оказывают помощь.

Также 23 марта захватчики атаковали Сумскую область КАБами. В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина.