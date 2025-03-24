Обстрел Сум 24 марта — оккупанты ранили 28 человек

Ракетный удар по Сумах — враг ранил 28 человек
Российские захватчики в понедельник, 24 марта, нанесли ракетный удар по Сумах. Сейчас известно о 28 раненых.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram.
Раненые в результате обстрела Сум
"Сегодня враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения", — отметил Кобзарь.
Российские оккупанты ранили 24 взрослых и четырех детей. Сейчас все экстренные службы работают на месте.
Напомним, в ОВА показали последствия российского удара по Сумах. Сейчас пострадавшим оказывают помощь.
Также 23 марта захватчики атаковали Сумскую область КАБами. В результате атаки врага погибла 61-летняя продавщица магазина.
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