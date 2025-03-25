Масований обстріл України 25 березня — скільки дронів збили

Українські військові збивають ворожі цілі в небі. Фото: РБК-Україна

У ніч проти 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М". Крім того, випустили 139 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Росіяни випустили балістичну ракету з Криму та дрони з різних напрямків. Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 БпЛА на півдні, півночі та в центрі країни.

"34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — зазначають в ПС.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Внаслідок атаки постраждали:

Харківщина,

Сумщина,

Полтавщина,

Кіровоградщина,

Київщина,

Черкащина,

Одещина.

Нагадаємо, ввечері 25 березня у Дніпрі пролунали. Росіяни атакували безпілотниками типу "Shahed".

Також окупанти у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Було відомо про 74 постраждалих внаслідок атаки.