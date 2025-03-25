Масований обстріл України 25 березня — скільки дронів збили

Росія атакувала балістикою та дронами — скільки збила ППО
У ніч проти 25 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М". Крім того, випустили 139 безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки ворожих БпЛА збили вночі над Україною
Росіяни випустили балістичну ракету з Криму та дрони з різних напрямків. Станом на 09:00 підтверджено збиття 78 БпЛА на півдні, півночі та в центрі країни.
"34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — зазначають в ПС.
Внаслідок атаки постраждали:
- Харківщина,
- Сумщина,
- Полтавщина,
- Кіровоградщина,
- Київщина,
- Черкащина,
- Одещина.
Нагадаємо, ввечері 25 березня у Дніпрі пролунали. Росіяни атакували безпілотниками типу "Shahed".
Також окупанти у понеділок, 24 березня, завдали ракетного удару по Сумах. Було відомо про 74 постраждалих внаслідок атаки.
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