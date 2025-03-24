Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Сумах різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу arrow

У Сумах різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

24 березня 2025 17:25
Аркадій Пастула - Редактор
Удар по Сумах 24 березня — кількість постраждалих різко зросла
Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумах у понеділок, 24 березня, різко зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про 74 постраждалих.

Про це повідомили пресслужби прокуратури Сумщини та Сумської міськради у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Сум 24 березня

Близько 14:00 окупанти завдали удару по густонаселеному житловому кварталу міста. Ворог пошкодив низку багатоповерхівок та навчальний заклад. 

Обстріл Сум 24 березня
Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy
Атака на Суми 24 березня
Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

"Газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення — у 18, холодна вода — у шести", — зазначили у міськраді.

Удар по Сумах 24 березня
Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy
Російський обстріл Сум 24 березня
Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Наразі відомо про 74 постраждалих, у тому числі 13 дітей.

null
Допис прокуратури. Фото: скриншот
null
Допис Сумської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали відео наслідків російського удару по місту. На місці події працюють рятувальники.

Згодом стало відомо, що ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.

війна Україна Суми обстріли окупанти ракети
Реклама
Реклама
Реклама