Удар по Сумах 24 березня — кількість постраждалих різко зросла

Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

У Сумах у понеділок, 24 березня, різко зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про 74 постраждалих.

Про це повідомили пресслужби прокуратури Сумщини та Сумської міськради у Telegram.

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Обстріл Сум 24 березня

Близько 14:00 окупанти завдали удару по густонаселеному житловому кварталу міста. Ворог пошкодив низку багатоповерхівок та навчальний заклад.

Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

"Газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення — у 18, холодна вода — у шести", — зазначили у міськраді.

Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Наслідки російського обстрілу Сум 24 березня. Фото: t.me/prokuraturasumy

Наразі відомо про 74 постраждалих, у тому числі 13 дітей.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Допис Сумської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали відео наслідків російського удару по місту. На місці події працюють рятувальники.

Згодом стало відомо, що ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.