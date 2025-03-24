Удар по Сумах 24 березня — кількість постраждалих різко зросла

У Сумах різко зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу
У Сумах у понеділок, 24 березня, різко зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про 74 постраждалих.
Про це повідомили пресслужби прокуратури Сумщини та Сумської міськради у Telegram.
Обстріл Сум 24 березня
Близько 14:00 окупанти завдали удару по густонаселеному житловому кварталу міста. Ворог пошкодив низку багатоповерхівок та навчальний заклад.
Прокурори проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
"Газопостачання відсутнє у восьми будинках, гаряча вода та опалення — у 18, холодна вода — у шести", — зазначили у міськраді.
Наразі відомо про 74 постраждалих, у тому числі 13 дітей.
Нагадаємо, у Сумській ОВА показали відео наслідків російського удару по місту. На місці події працюють рятувальники.
Згодом стало відомо, що ворог атакував житловий сектор та інфраструктурні об’єкти міста, зокрема дитячі лікарняні заклади.
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