Удар по Сумах 24 марта — количество пострадавших резко возросло

Последствия российского обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/prokuraturasumy

В Сумах в понедельник, 24 марта, резко возросло количество раненых в результате российского обстрела. Сейчас известно о 74 пострадавших.

Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Сумской области и Сумского горсовета в Telegram.

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Обстрел Сум 24 марта

Около 14:00 оккупанты нанесли удар по густонаселенному жилому кварталу города. Враг повредил ряд многоэтажек и учебное заведение.

Последствия российского обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/prokuraturasumy

Последствия российского обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/prokuraturasumy

Прокуроры проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.

"Газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление — в 18, холодная вода — в шести", — отметили в горсовете.

Последствия российского обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/prokuraturasumy

Последствия российского обстрела Сум 24 марта. Фото: t.me/prokuraturasumy

Известно о 74 пострадавших, в том числе 13 детей.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Сумского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, в Сумской ОВА показали видео последствий российского удара по городу. На месте происшествия работают спасатели.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения.