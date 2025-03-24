Удар по Сумах 24 марта — количество пострадавших резко возросло

В Сумах резко возросло количество пострадавших из-за обстрела
В Сумах в понедельник, 24 марта, резко возросло количество раненых в результате российского обстрела. Сейчас известно о 74 пострадавших.
Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Сумской области и Сумского горсовета в Telegram.
Обстрел Сум 24 марта
Около 14:00 оккупанты нанесли удар по густонаселенному жилому кварталу города. Враг повредил ряд многоэтажек и учебное заведение.
Прокуроры проводят досудебное расследование по факту совершения военных преступлений.
"Газоснабжение отсутствует в восьми домах, горячая вода и отопление — в 18, холодная вода — в шести", — отметили в горсовете.
Известно о 74 пострадавших, в том числе 13 детей.
Напомним, в Сумской ОВА показали видео последствий российского удара по городу. На месте происшествия работают спасатели.
Впоследствии стало известно, что враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения.
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