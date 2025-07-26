Массированный обстрел Сумщины 26 июля — какие последствия атаки россиян

Спасатель тушит пожар на месте обстрела на Сумщине. Фото: ГСЧС

Россияне в ночь на 26 июля массированно атаковали Украину, под ударом оказалась и Шосткинская громада на Сумщине. Оккупанты выпустили по региону ракеты, дроны и КАБы.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

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Последствия обстрела Сумщины

Как отметил Григоров, в результате атаки есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы.

"Три человека ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую общину. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы", — добавил Григоров.

Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

С полуночи и до утра оккупанты били по общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар. Из-за атаки вспыхнули пожары в четырех частных домах, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

"Развернут штаб по ликвидации последствий атаки — пострадавшим оказывается необходимая помощь", — отметили в ОВА.

Спасатель тушит пожар на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Сумщины. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину в ночь на 26 июля атаковали более 200 ракетами и дронами. В ПС ответили, сколько удалось сбить.

Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский пригрозил России на фоне массированного удара по Украине.