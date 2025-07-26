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Головна Армія Зеленський відреагував на масований обстріл, пригрозивши Росії

Зеленський відреагував на масований обстріл, пригрозивши Росії

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 09:55
Зеленський відреагував на масований обстріл 26 липня — Росія має отримати відповідь
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В ніч проти 26 липня росіяни масовано обстріляли Україну. Били ракетами, зокрема балістикою, й дронами. Основні удари прийшлись по лінії Сумщина — Харківщина — Дніпровщина.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Реакція Зеленського на масований обстріл України

"Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", — зазначив глава держави.

Реакція Зеленського на масований обстріл України
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Він наголосив, що не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари. За словами Зеленського, українські далекобійні дрони це забезпечують.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей — це один з тих аргументів, які точно наблизять мир", — додав очільник держави.

Зеленський відреагував на масований обстріл
Рятувальники надають допомогу постраждалим внаслідок обстрілу 26 липня. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на масований обстріл
Рятувальник гасить пожежу, що виникла внаслідок обстрілу 26 липня. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час масованого удару по Харкову 26 липня постраждали рятувальники.

Також ми розповідали про те, що росіяни минулої ночі вдарили по Дніпру. Через удар по багатоповерхівці загинули люди.

Володимир Зеленський обстріли війна атака загиблі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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