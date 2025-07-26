Обстріл Сумщини 21 липня — в лікарні помер молодий хлопець

Рятувальники несуть людину, яку витягли з-під завалів. Фото ілюстративне: ДСНС

У лікарні помер 24-річний житель Сумщини. Хлопець отримав поранення під час ворожого обстрілу 21 липня.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в суботу, 26 липня.

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Через російський удар по Путивльській громаді 21 липня постраждав 24-річний місцевий мешканець. За його життя боролись лікарі, але врятувати хлопця не вдалося.

"Він перебував у вкрай тяжкому стані. З численними опіками його доправили до опікового центру в Києві, де майже тиждень медики боролися за його життя. Попри всі зусилля лікарів, у п'ятницю його серце зупинилося", — зазначив Олег Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 26 липня росіяни обстріляли Дніпро. Влучили у багатоповерховий будинок.

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