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Главная Армия Обстрел Сумщины — из-за ранения в больнице умер молодой парень

Обстрел Сумщины — из-за ранения в больнице умер молодой парень

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 08:40
Обстрел Сумщины 21 июля — в больнице умер молодой парень
Спасатели несут человека, которого вытащили из-под завалов. Фото иллюстративное: ГСЧС

В больнице скончался 24-летний житель Сумщины. Парень получил ранения во время вражеского обстрела 21 июля.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в субботу, 26 июля.

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Из-за удара по Сумщине погиб молодой парень

Из-за российского удара по Путивльской общине 21 июля пострадал 24-летний местный житель. За его жизнь боролись врачи, но спасти парня не удалось.

"Он находился в крайне тяжелом состоянии. С многочисленными ожогами его доставили в ожоговый центр в Киеве, где почти неделю медики боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия врачей, в пятницу его сердце остановилось", — отметил Олег Григоров.

Через удар по Сумщині загинув молодий хлопець
Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 26 июля россияне обстреляли Днепр. Попали в многоэтажный дом.

Также мы сообщали о том, что в результате атак на Запорожье погибли люди. Известно о многочисленных разрушениях.

Сумская область обстрелы війна атака погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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