Обстрел Сумщины 21 июля — в больнице умер молодой парень

Спасатели несут человека, которого вытащили из-под завалов. Фото иллюстративное: ГСЧС

В больнице скончался 24-летний житель Сумщины. Парень получил ранения во время вражеского обстрела 21 июля.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в субботу, 26 июля.

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Из-за российского удара по Путивльской общине 21 июля пострадал 24-летний местный житель. За его жизнь боролись врачи, но спасти парня не удалось.

"Он находился в крайне тяжелом состоянии. С многочисленными ожогами его доставили в ожоговый центр в Киеве, где почти неделю медики боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия врачей, в пятницу его сердце остановилось", — отметил Олег Григоров.

Сообщение Олега Григорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 26 июля россияне обстреляли Днепр. Попали в многоэтажный дом.

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