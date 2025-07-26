Зеленский отреагировал на массированный обстрел 26 июля — Россия должна получить ответ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 26 июля россияне массированно обстреляли Украину. Били ракетами, в частности баллистикой, и дронами. Основные удары пришлись по линии Сумщина — Харьковщина — Днепровщина.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

"Спасатели сразу отреагировали. Я благодарен за эту неизменную оперативность помощи нашим людям. Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, также есть погибшие. Мои соболезнования", — отметил глава государства.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что не может быть никакой тишины в ответ на такие удары. По словам Зеленского, украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия. Меткость наших дронов, ежедневный характер украинских ответов — это один из тех аргументов, которые точно приблизят мир", — добавил глава государства.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела 26 июля. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Спасатель тушит пожар, возникший в результате обстрела 26 июля. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Напомним, ранее мы писали о том, что во время массированного удара по Харькову 26 июля пострадали спасатели.

Также мы рассказывали о том, что россияне минувшей ночью ударили по Днепру. Из-за удара по многоэтажке погибли люди.