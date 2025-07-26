Масований обстріл України 26 липня — скільки ракет і дронів збила ППО

Комбінована атака більш як 200 цілями — скільки збила ППО
У ніч проти 26 липня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні. Випустили 208 БпЛА та 27 ракет різних типів.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Скільки ракет та дронів збили під час атаки на Україну
Як зазначили в ПС, основним напрямком удару росіян стала Дніпропетровщина. Загалом по Україні випустили:
- 208 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 8 крилатих ракет Іскандер-К;
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.
"Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів", — зазначили в ПС.
Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у дев'яти локаціях. Крім того, відомо про падіння уламків на восьми локаціях.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл 26 липня. Він заявив, що залишати це без відповіді не можна.
Також ми розповідали про наслідки масованого удару по Харкову. Через обстріл постраждали люди.
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