Массированный обстрел Украины 26 июля — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: НГУ

В ночь на 26 июля россияне совершили массированную комбинированную атаку по Украине. Выпустили 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как отметили в ВС, основным направлением удара россиян стала Днепропетровская область. В целом по Украине выпустили:

208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

8 крылатых ракет Искандер-К;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Сводка ВС ВСУ. Фото: Telegram/Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: 183 ударных БпЛА и 17 ракет различных типов", — отметили в ВС.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в девяти локациях. Кроме того, известно о падении обломков на восьми локациях.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел 26 июля. Он заявил, что оставлять это без ответа нельзя.

Также мы рассказывали о последствиях массированного удара по Харькову. Из-за обстрела пострадали люди.