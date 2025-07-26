Массированный обстрел Украины 26 июля — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Комбинированная атака более чем 200 целями — сколько сбила ПВО
В ночь на 26 июля россияне совершили массированную комбинированную атаку по Украине. Выпустили 208 БпЛА и 27 ракет различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько ракет и дронов сбили во время атаки на Украину
Как отметили в ВС, основным направлением удара россиян стала Днепропетровская область. В целом по Украине выпустили:
- 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- 12 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 8 крылатых ракет Искандер-К;
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
"По состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника: 183 ударных БпЛА и 17 ракет различных типов", — отметили в ВС.
Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в девяти локациях. Кроме того, известно о падении обломков на восьми локациях.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел 26 июля. Он заявил, что оставлять это без ответа нельзя.
Также мы рассказывали о последствиях массированного удара по Харькову. Из-за обстрела пострадали люди.
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