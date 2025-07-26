Обстріл Дніпра 26 липня — в лікарні померла ще одна людина

Автомобілі рятувальників та медиків на місці обстрілу. Фото: Telegram/Сергій Лисак

У лікарні Дніпра померла дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку. Так кількість жертв російської атаки збільшилась до трьох.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Як зазначив Лисак, за життя дівчини боролись лікарі, але врятувати її не вдалося. 21-річна дніпрянка померла.

"В обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали", — повідомив Лисак.

Чоловік на місці обстрілу у Дніпрі. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Він також додав, що пошкодження є у Кам'янському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад.

"Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації", — зазначив начальник ОВА.

Знищений через обстріл автомобіль. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі в ніч проти 26 липня.

Також ми розповідали про наслідки масованого удару по Харкову. Через атаку постраждали п'ятеро людей.