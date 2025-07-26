Обстріл Дніпра 26 липня — в лікарні померла ще одна людина

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі — загинула ще одна людина
У лікарні Дніпра померла дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку. Так кількість жертв російської атаки збільшилась до трьох.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки удару по Дніпрі
Як зазначив Лисак, за життя дівчини боролись лікарі, але врятувати її не вдалося. 21-річна дніпрянка померла.
"В обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали", — повідомив Лисак.
Він також додав, що пошкодження є у Кам'янському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад.
"Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації", — зазначив начальник ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі в ніч проти 26 липня.
Також ми розповідали про наслідки масованого удару по Харкову. Через атаку постраждали п'ятеро людей.
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