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Главная Армия Удар по многоэтажке в Днепре — погиб еще один человек

Удар по многоэтажке в Днепре — погиб еще один человек

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 10:35
Обстрел Днепра 26 июля — в больнице умер еще один человек
Автомобили спасателей и медиков на месте обстрела. Фото: Telegram/Сергей Лысак

В больнице Днепра умерла девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки. Так количество жертв российской атаки увеличилось до трех.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Как отметил Лысак, за жизнь девушки боролись врачи, но спасти ее не удалось. 21-летняя днепрянка умерла.

"В областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее. Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали", — сообщил Лысак.

Наслідки удару по Дніпрі
Мужчина на месте обстрела в Днепре. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Он также добавил, что повреждения есть в Каменском. Там изуродованы многоэтажки и учебное заведение.

"В целом выбиты по меньшей мере 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации", — отметил начальник ОГА.

Наслідки удару по Дніпрі
Уничтоженный из-за обстрела автомобиль. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре в ночь на 26 июля.

Также мы рассказывали о последствиях массированного удара по Харькову. Из-за атаки пострадали пять человек.

Днепр обстрелы атака жертвы погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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