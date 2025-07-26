Обстрел Днепра 26 июля — в больнице умер еще один человек

Удар по многоэтажке в Днепре — погиб еще один человек
В больнице Днепра умерла девушка, которая пострадала из-за ночной массированной атаки. Так количество жертв российской атаки увеличилось до трех.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия удара по Днепру
Как отметил Лысак, за жизнь девушки боролись врачи, но спасти ее не удалось. 21-летняя днепрянка умерла.
"В областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее. Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали", — сообщил Лысак.
Он также добавил, что повреждения есть в Каменском. Там изуродованы многоэтажки и учебное заведение.
"В целом выбиты по меньшей мере 200 окон. На месте работают коммунальные службы и гуманитарные организации", — отметил начальник ОГА.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре в ночь на 26 июля.
Также мы рассказывали о последствиях массированного удара по Харькову. Из-за атаки пострадали пять человек.
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