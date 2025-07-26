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Головна Армія РФ завдала комбінованого удару по Сумщині — є постраждалі

РФ завдала комбінованого удару по Сумщині — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:04
Масований обстріл Сумщини 26 липня — які наслідки атаки росіян
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу на Сумщині. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня масовано атакували Україну, під ударом опинилась й Шосткинська громада на Сумщині. Окупанти випустили по регіону ракети, дрони та КАБи.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Наслідки обстрілу Сумщини

Як зазначив Григоров, внаслідок атаки є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", — додав Григоров.

Наслідки обстрілу Сумщини
Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

З опівночі й до ранку окупанти били по громаді безпілотниками, керованими авіабомбами та завдали ракетного удару. Через атаку спалахнули пожежі у чотирьох приватних будинках, пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.

"Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надається необхідна допомога", — зазначили в ОВА.

Наслідки обстрілу Сумщини 26 липня
Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Сумщини 26 липня
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 26 липня атакували понад 200 ракетами й дронами. В ПС відповіли, скільки вдалося збити.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський пригрозив Росії на тлі масованого удару по Україні.

Сумська область обстріли ракети війна атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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