Масований обстріл Сумщини 26 липня — які наслідки атаки росіян

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу на Сумщині. Фото: ДСНС

Росіяни в ніч проти 26 липня масовано атакували Україну, під ударом опинилась й Шосткинська громада на Сумщині. Окупанти випустили по регіону ракети, дрони та КАБи.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумщини

Як зазначив Григоров, внаслідок атаки є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", — додав Григоров.

Повідомлення Олега Григорова. Фото: скриншот

З опівночі й до ранку окупанти били по громаді безпілотниками, керованими авіабомбами та завдали ракетного удару. Через атаку спалахнули пожежі у чотирьох приватних будинках, пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.

"Розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надається необхідна допомога", — зазначили в ОВА.

Рятувальник гасить пожежу на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну в ніч проти 26 липня атакували понад 200 ракетами й дронами. В ПС відповіли, скільки вдалося збити.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський пригрозив Росії на тлі масованого удару по Україні.