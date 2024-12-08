Ночная атака на Днепропетровщину 8 декабря – детали от ОВА

Последствия атаки. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Российские войска в ночь на воскресенье, 8 декабря, в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Сейчас известно об одной пострадавшей женщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Атака на Днепропетровщину 8 декабря

"Ночью враг направил в область беспилотники. Работала ПВО", — говорится в сообщении.

Так, в Каменском районе в результате атаки пострадала 64-летняя женщина, ей оказали всю необходимую помощь. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждены коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач.

Последствия атаки. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Последствия атаки. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Кроме того, до полуночи россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Последствия удара выясняют специалисты. В городе обошлось без пострадавших.

Скриншот поста Лысака

Напомним, ночью Силы ПВО сбили 28 российских беспилотников в небе над Украиной.

Кроме того, воздушные силы Украины заметили, что российские "Шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.