Ночная атака на Днепропетровщину 8 декабря – детали от ОВА

РФ ночью обстреляла Днепропетровщину — последствия атаки
Российские войска в ночь на воскресенье, 8 декабря, в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Сейчас известно об одной пострадавшей женщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Атака на Днепропетровщину 8 декабря
"Ночью враг направил в область беспилотники. Работала ПВО", — говорится в сообщении.
Так, в Каменском районе в результате атаки пострадала 64-летняя женщина, ей оказали всю необходимую помощь. Также в пяти многоквартирных домах выбиты окна, повреждены коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач.
Кроме того, до полуночи россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Последствия удара выясняют специалисты. В городе обошлось без пострадавших.
Напомним, ночью Силы ПВО сбили 28 российских беспилотников в небе над Украиной.
Кроме того, воздушные силы Украины заметили, что российские "Шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.
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