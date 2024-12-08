Скільки дронів збила ППО сьогодні, 8 грудня

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: armyinform

Російські війська в ніч проти неділі, 8 грудня, здійснили чергову атаку по Україні. Для цього ворог використав безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Атака на Україну 8 грудня

Вночі росіяни запустили 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів з Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп збили 28 ворожих БпЛА у небі над Київською, Харківською, Сумською, Полтавською, Черкаською, Кіровоградською, Дніпропетровською та Запорізькою областями. Ще 46 безпілотників були локаційно втрачені.

Один зі збитих "Шахедів" впав у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Там пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Повітряні сили України помітили, що російські "Шахеди" стали неконтрольованими, а якість збирання значно погіршилась.

Також ми писали, що вчора Силам ППО вдалося збити сім ворожих дронів.