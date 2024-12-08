Сколько дронов сбило ПВО сегодня, 8 декабря

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: armyinform

Российские войска в ночь на воскресенье, 8 декабря, осуществили очередную атаку на Украину. Для этого враг использовал беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Атака на Украину 8 декабря

Ночью россияне запустили 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбили 28 вражеских БпЛА в небе над Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областями. Еще 46 беспилотников были локационно потеряны.

Один из сбитых "Шахедов" упал в городе Каменское Днепропетровской области. Там повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Воздушные силы Украины заметили, что российские "Шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.

Также мы писали, что вчера Силам ПВО удалось сбить семь вражеских дронов.