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В Воздушных силах назвали количество сбитых ночью дронов

8 декабря 2024 08:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько дронов сбило ПВО сегодня, 8 декабря
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: armyinform
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на воскресенье, 8 декабря, осуществили очередную атаку на Украину. Для этого враг использовал беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Ночью россияне запустили 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов из Брянска, Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбили 28 вражеских БпЛА в небе над Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областями. Еще 46 беспилотников были локационно потеряны.

Один из сбитых "Шахедов" упал в городе Каменское Днепропетровской области. Там повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Воздушные силы Украины заметили, что российские "Шахеды" стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.

Также мы писали, что вчера Силам ПВО удалось сбить семь вражеских дронов.

беспилотники ПВО дроны война в Украине атака

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