Скільки дронів вночі збила ППО — зведення Повітряних сил

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Новинарня

Російські війська в ніч проти суботи, 7 грудня, здійснили чергову атаку на українські області. Силам ППО вдалося збити сім ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Атака на Україну 7 грудня

Вночі росіяни завдали ракетного удару невстановленого типу по Сумщині та запустили 14 дронів Shahed та безпілотників інших типів з Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп збили сім ворожих дронів у небі над Київською, Вінницькою, Одеською, Черкаською та Житомирською областями.

Ще шість безпілотників локаційно втрачені та один полетів у напрямку Росії.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, ворог вдарив по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.