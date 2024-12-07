Скільки дронів вночі збила ППО — зведення Повітряних сил

РФ вночі атакувала Україну дронами — скільки збили Сили ППО
Російські війська в ніч проти суботи, 7 грудня, здійснили чергову атаку на українські області. Силам ППО вдалося збити сім ворожих дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Атака на Україну 7 грудня
Вночі росіяни завдали ракетного удару невстановленого типу по Сумщині та запустили 14 дронів Shahed та безпілотників інших типів з Приморсько-Ахтарська.
Станом на 08:30 підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп збили сім ворожих дронів у небі над Київською, Вінницькою, Одеською, Черкаською та Житомирською областями.
Ще шість безпілотників локаційно втрачені та один полетів у напрямку Росії.
Нагадаємо, вчора окупанти атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Крім того, ворог вдарив по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.
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