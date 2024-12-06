Удар по Кривому Розі 6 грудня — внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

Рятувальник на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни ввечері 6 грудня обстріляли Кривий Ріг. Ворог поцілив по адміністративній будівлі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Як зазначив Сергій Лисак, окупанти поцілили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля.

Повідомлення Сергія Лисака про обстріл Кривого Рогу. Фото: скриншот

Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, серед поранених — шестирічна дитина. Аварійно-рятувальна операція триває.

"Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста", — повідомив Вілкул.

Повідомлення Олександра Вілкула про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські військові атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Через це частина міста залишилася без електроенергії.

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що росіяни знищили або пошкодили в Україні понад 250 тисяч будівель. Для відбудови знадобляться десятки років.