Удар по Кривому Розі 6 грудня — внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

Росіяни вдарили по Кривому Рогу — є загиблі та постраждалі
Росіяни ввечері 6 грудня обстріляли Кривий Ріг. Ворог поцілив по адміністративній будівлі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
Як зазначив Сергій Лисак, окупанти поцілили по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджена адміністративна будівля.
Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, серед поранених — шестирічна дитина. Аварійно-рятувальна операція триває.
"Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста", — повідомив Вілкул.
Нагадаємо, російські військові атакували об'єкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Через це частина міста залишилася без електроенергії.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що росіяни знищили або пошкодили в Україні понад 250 тисяч будівель. Для відбудови знадобляться десятки років.
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