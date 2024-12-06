Удар по Кривому Рогу 6 декабря — в результате атаки погибшие и пострадавшие

Спасатель на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером 6 декабря обстреляли Кривой Рог. Оккупанты попали по административному зданию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак у Telegram.

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Как отметил Сергей Лысак, оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате атаки повреждено административное здание.

Сообщение Сергея Лисака об обстреле Кривого Рога. Фото: скриншот

В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие. Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, среди раненых — шестилетний ребенок. Аварийно-спасательная операция продолжается.

"Разворачивается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления на помощь от города", — сообщил Вилкул.

Сообщение Александра Вилкула о последствиях обстрела. Фото: скриншот

Напомним, российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернополе. Поэтому часть города осталась без электроэнергии.

Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что россияне уничтожили или повредили в Украине более 250 тысяч зданий. Для восстановления понадобятся десятки лет.