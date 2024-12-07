Сколько дронов ночью сбила ПВО — возведение Воздушных сил

РФ ночью атаковала Украину дронами — сколько сбили Силы ПВО
Российские войска в ночь на субботу, 7 декабря, совершили очередную атаку на украинские области. Силам ПВО удалось сбить семь вражеских дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Атака на Украину 7 декабря
Ночью россияне нанесли ракетный удар неустановленного типа по Сумщине и запустили 14 дронов Shahed и беспилотников других типов из Приморско-Ахтарска.
На 08:30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбили семь вражеских дронов в небе над Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областями.
Еще шесть беспилотников локационно потеряны и один улетел в направлении России.
Напомним, вчера оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Кроме того, враг ударил по Кривому Рогу в Днепропетровской области.
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