Сколько дронов ночью сбила ПВО — возведение Воздушных сил

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Новинарня

Российские войска в ночь на субботу, 7 декабря, совершили очередную атаку на украинские области. Силам ПВО удалось сбить семь вражеских дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Атака на Украину 7 декабря

Ночью россияне нанесли ракетный удар неустановленного типа по Сумщине и запустили 14 дронов Shahed и беспилотников других типов из Приморско-Ахтарска.

На 08:30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп сбили семь вражеских дронов в небе над Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областями.

Еще шесть беспилотников локационно потеряны и один улетел в направлении России.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, вчера оккупанты атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Кроме того, враг ударил по Кривому Рогу в Днепропетровской области.