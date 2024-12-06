Обстріл Запоріжжя 6 грудня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського удару по Запоріжжі 6 грудня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у п'ятницю, 6 грудня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Внаслідок російського удару сталася пожежа на СТО. Крім того, у деяких громадах проблеми з електроенергією.

"Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють", — наголосив Федоров.

Наразі відомо, що загарбники вбили сім людей. Також є четверо поранених, у тому числі двоє дітей.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 грудня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Також у ніч на 3 грудня загарбники завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилася без електрики.