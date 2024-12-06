Обстріл Запоріжжя 6 грудня — які наслідки російської атаки

Окупанти атакували Запоріжжя, палає СТО — відео наслідків
Російські окупанти у п'ятницю, 6 грудня, атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запорізької області
Внаслідок російського удару сталася пожежа на СТО. Крім того, у деяких громадах проблеми з електроенергією.
"Наряди швидкої виїхали на місця уражень. Всі екстрені служби працюють", — наголосив Федоров.
Наразі відомо, що загарбники вбили сім людей. Також є четверо поранених, у тому числі двоє дітей.
Нагадаємо, 6 грудня окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.
Також у ніч на 3 грудня загарбники завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури в Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилася без електрики.
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