Обстрел Запорожья 6 декабря — какие последствия российской атаки

Последствия российского удара по Запорожью 6 декабря. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в пятницу, 6 декабря, атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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В результате российского удара произошел пожар на СТО. Кроме того, в некоторых громадах проблемы с электроэнергией.

"Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают", — подчеркнул Федоров.

Известно, что захватчики убили семь человек. Также есть четверо раненых, в том числе двое детей.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 6 декабря оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Также в ночь на 3 декабря захватчики нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Тернополе, в результате чего часть города осталась без электричества.