Обстрел Запорожья 6 декабря — какие последствия российской атаки

Оккупанты атаковали Запорожье, горит СТО — видео последствий
Российские оккупанты в пятницу, 6 декабря, атаковали Запорожскую область. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожской области
В результате российского удара произошел пожар на СТО. Кроме того, в некоторых громадах проблемы с электроэнергией.
"Наряды скорой выехали на места поражений. Все экстренные службы работают", — подчеркнул Федоров.
Известно, что захватчики убили семь человек. Также есть четверо раненых, в том числе двое детей.
Напомним, 6 декабря оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.
Также в ночь на 3 декабря захватчики нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Тернополе, в результате чего часть города осталась без электричества.
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