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Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки

2 грудня 2024 07:48
Євгенія Брюховецька - редактор
У ДСНС показали наслідки влучання дрона у будинок в Тернополі
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, атакували Тернопіль. Російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок, одна людина загибла та є поранені.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Відомо, що після удару ворожого дрона в багатоквартирному будинку розгорілася масштабна пожежа. Внаслідок влучання загинула одна людина та є троє поранених, близько 100 мешканців евакуювали.

Наслідки влучання БПЛА в житловий будинок у Тернополі: фото з місця події
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
Руйнування в Тернополі: наслідки влучання БпЛА у житловий будинок
Наслідки атаки. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що також вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 автомобілів. На місці розгорнули мобільний пункт для постраждалих, працюють психологи.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора у Києві внаслідок падіння уламків дрона в Голосіївському районі пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.

Також ми писали, що вчора один із російських шахедів влучив у будинок на Чернігівщині.

безпілотники Тернопіль обстріли дрони війна в Україні

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