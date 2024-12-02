У ДСНС показали наслідки влучання дрона у будинок в Тернополі

Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки
Російські війська в ніч проти понеділка, 2 грудня, атакували Тернопіль. Російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок, одна людина загибла та є поранені.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Обстріл Тернополя 2 грудня
Відомо, що після удару ворожого дрона в багатоквартирному будинку розгорілася масштабна пожежа. Внаслідок влучання загинула одна людина та є троє поранених, близько 100 мешканців евакуювали.
У ДСНС зазначили, що також вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 автомобілів. На місці розгорнули мобільний пункт для постраждалих, працюють психологи.
Нагадаємо, вчора у Києві внаслідок падіння уламків дрона в Голосіївському районі пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.
Також ми писали, що вчора один із російських шахедів влучив у будинок на Чернігівщині.
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