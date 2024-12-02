В ГСЧС показали последствия попадания дрона в дом в Тернополе

Поврежденный дом Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на понедельник, 2 декабря, атаковали Тернополь. Российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, есть погибший и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Известно, что после удара вражеского дрона в многоквартирном доме разгорелся масштабный пожар. В результате попадания погиб один человек и есть трое раненых, около 100 жителей эвакуировали.

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что также взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей. На месте развернули мобильный пункт для пострадавших, работают психологи.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера в Киеве в результате падения обломков дрона в Голосеевском районе повреждены автомобили и выбиты окна в доме.

Также мы писали, что вчера один из российских шахедов попал в дом на Черниговщине.