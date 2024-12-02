В ГСЧС показали последствия попадания дрона в дом в Тернополе

Попадания БпЛА в дом в Тернополе — в ГСЧС показали последствия
Российские войска в ночь на понедельник, 2 декабря, атаковали Тернополь. Российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, есть погибший и раненые.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Обстрел Тернополя 2 декабря
Известно, что после удара вражеского дрона в многоквартирном доме разгорелся масштабный пожар. В результате попадания погиб один человек и есть трое раненых, около 100 жителей эвакуировали.
В ГСЧС отметили, что также взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 автомобилей. На месте развернули мобильный пункт для пострадавших, работают психологи.
Напомним, вчера в Киеве в результате падения обломков дрона в Голосеевском районе повреждены автомобили и выбиты окна в доме.
Также мы писали, что вчера один из российских шахедов попал в дом на Черниговщине.
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