Обстріл Чернігівщини 1 грудня — російський дрон влучив у будинок, здійнялася масштабна пожежа

"Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків
У ніч проти неділі, 1 грудня, російські війська здійснили атаку безпілотниками на Чернігівщину. Один із дронів влучив у будинок.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram.
Наслідки атаки безпілотників
За словами Чауса, один із російських дронів, ймовірно "Шахед", влучив у приватний будинок у Прилуцькому районі
"58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА підкреслив, що на місці події працюють всі профільні служби і триває ліквідація наслідків дронової атаки.
"Росія — це терорист, а терористів треба знищувати", — наголосив Чаус.
Нагадаємо, в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.
Крім того, російські війська вранці 1 грудня вдарили безпілотником по Херсону. Влучання сталося по маршрутному таксі у Дніпровському районі.
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