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"Шахед" влучив у будинок на Чернігівщині — фото наслідків

1 грудня 2024 13:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Чернігівщини 1 грудня — російський дрон влучив у будинок, здійнялася масштабна пожежа
Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Нацполіція
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти неділі, 1 грудня, російські війська здійснили атаку безпілотниками на Чернігівщину. Один із дронів влучив у будинок.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram.

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За словами Чауса, один із російських дронів, ймовірно "Шахед", влучив у приватний будинок у Прилуцькому районі

"58-річна місцева мешканка встигла врятуватися з палаючої оселі, отримала незначні опіки", — йдеться у повідомленні.

Атака Шахедів
У будинку спалахнула пожежа після влучання безпілотника. Фото: Нацполіція

Голова ОВА підкреслив, що на місці події працюють всі профільні служби і триває ліквідація наслідків дронової атаки.

"Росія — це терорист, а терористів треба знищувати", — наголосив Чаус.

Обстріл Чернігівщини
Правоохоронці фіксують наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція
Дронова атака Прилуки
Один із російських дронів влучив у приватний будинок. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в неділю, 1 грудня, у Рівненській області пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивали ворожі дрони.

Крім того, російські війська вранці 1 грудня вдарили безпілотником по Херсону. Влучання сталося по маршрутному таксі у Дніпровському районі.

безпілотники Чернігівська область обстріли війна в Україні Шахед

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