У Херсоні через удар дроном по маршрутці є жертви - деталі від МВА

Пошкоджена маршрутка. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська вранці у неділю, 1 грудня, вдарили безпілотником по Херсону. Влучання сталося по маршрутному таксі у Дніпровському районі.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.

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"Сьогодні зранку ворог цинічно вдарив з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі міста", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, є жертви. Наразі відомо про сімох поранених — їх ушпиталили.

Лікарі надають усім необхідну медичну допомогу, інформація уточнюється.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, 30 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

А сьогодні вночі через падіння уламків російського безпілотника у Голосіївському районі пошкоджено автомобілі та вікна будинку.