У Херсоні через удар дроном по маршрутці є жертви - деталі від МВА

Окупанти вдарили дроном по маршрутці в Херсоні, є жертви
Російські війська вранці у неділю, 1 грудня, вдарили безпілотником по Херсону. Влучання сталося по маршрутному таксі у Дніпровському районі.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.
Атака на Херсон 1 грудня
"Сьогодні зранку ворог цинічно вдарив з безпілотника по маршрутному таксі у Дніпровському районі міста", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, є жертви. Наразі відомо про сімох поранених — їх ушпиталили.
Лікарі надають усім необхідну медичну допомогу, інформація уточнюється.
Нагадаємо, 30 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.
А сьогодні вночі через падіння уламків російського безпілотника у Голосіївському районі пошкоджено автомобілі та вікна будинку.
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