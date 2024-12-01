В Херсоне из-за удара дроном по маршрутке есть жертвы - детали от МВА

Поврежденная маршрутка. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак

Российские войска утром в воскресенье, 1 декабря, ударили беспилотником по Херсону. Попадание произошло по маршрутному такси в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко в Telegram.

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"Сегодня утром враг цинично ударил по беспилотнику по маршрутному такси в Днепровском районе города", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, есть жертвы. Сейчас известно о семи раненых — их госпитализировали.

Врачи оказывают всем необходимую медицинскую помощь, информация уточняется.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, 30 ноября российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина.

А сегодня ночью из-за падения обломков российского беспилотника в Голосеевском районе повреждены автомобили и окна дома.