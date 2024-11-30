Обстріли Дніпропетровщини та Херсона 30 листопада — Зеленський відреагував у зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у суботу, 30 листопада.

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Український лідер зазначив, що наразі в Дніпропетровській області триває рятувальна операція після ракетного обстрілу. Ворог пошкодив житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. Відомо, що чотири людини загинули.

Зеленський наголосив, що окупанти також здійснили скид з дрона на автобус в Херсоні. Противник поранив чотирьох людей.

"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", — додав глава держави.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район. Внаслідок ворожого удару зайнялися магазини, багатоквартирний та приватний будинки.

Також ворог завдав удару по Херсону. Відомо, що окупанти вбили 46-річного чоловіка.