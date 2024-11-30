Обстрелы Днепропетровщины и Херсона 30 ноября — Зеленский отреагировал в обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепропетровщины и Херсона. В результате атак есть погибшие и раненые.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в субботу, 30 ноября.

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Обстрелы Днепропетровщины и Херсона

Украинский лидер отметил, что сейчас в Днепропетровской области продолжается спасательная операция после ракетного обстрела. Враг повредил жилой дом и магазин в поселке Царичанка. Известно, что четыре человека погибли.

Зеленский отметил, что оккупанты также совершили сброс с дрона на автобус в Херсоне. Противник ранил четырех человек.

"И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей", — добавил глава государства.

Напомним, вечером 30 ноября российские оккупанты атаковали Днепровский район. В результате вражеского удара загорелись магазины, многоквартирный и частный дома.

Также враг нанес удар по Херсону. Известно, что оккупанты убили 46-летнего мужчину.