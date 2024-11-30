Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік arrow

Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік

30 листопада 2024 17:04
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Дніпровського района Херсона 30 листопада — які наслідки
Обстріл Херсонської області. Фото архівне: t.me/pgo_gov_ua
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Херсона

Відомо, що загарбники атакували Дніпровський район за допомогою безпілотника. 

"46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці", — розповів Прокудін.

null
Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 листопада уламки збитого російського безпілотника впали на амбулаторію в Дніпровському районі Києва, пошкодивши 27 вікон та стільки ж дверей.

Також у ніч проти 29 листопада росіяни атакували Одеський район безпілотниками, пошкодивши житлові будинки.

війна Херсон Україна обстріли окупанти Олександр Прокудін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 Поліція Грузії розганяє протестувальників новим методом — деталі

17:30 Польща збудує "щит" на кордоні з Україною та Росією — фото

17:25 Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

17:15 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:04 Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік

17:04 На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото

16:48 На Харківщині Третя штурмова вдарила по техніці РФ — відео

16:47 Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу

16:47 У ЗМІ оцінили наслідки гіпотетичного удару ядерною бомбою США

17:36 Поліція Грузії розганяє протестувальників новим методом — деталі

17:30 Польща збудує "щит" на кордоні з Україною та Росією — фото

17:25 Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

17:15 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:04 Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік

17:04 На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото

16:48 На Харківщині Третя штурмова вдарила по техніці РФ — відео

16:47 Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу

16:47 У ЗМІ оцінили наслідки гіпотетичного удару ядерною бомбою США

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК