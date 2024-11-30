Обстріл Дніпровського района Херсона 30 листопада — які наслідки

Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік
Російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
Російський обстріл Херсона
Відомо, що загарбники атакували Дніпровський район за допомогою безпілотника.
"46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці", — розповів Прокудін.
Нагадаємо, 29 листопада уламки збитого російського безпілотника впали на амбулаторію в Дніпровському районі Києва, пошкодивши 27 вікон та стільки ж дверей.
Також у ніч проти 29 листопада росіяни атакували Одеський район безпілотниками, пошкодивши житлові будинки.
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