Обстріл Дніпровського района Херсона 30 листопада — які наслідки

Обстріл Херсонської області. Фото архівне: t.me/pgo_gov_ua

Російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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Відомо, що загарбники атакували Дніпровський район за допомогою безпілотника.

"46-річний чоловік дістав важкі поранення. Від отриманих травм він загинув на місці", — розповів Прокудін.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 листопада уламки збитого російського безпілотника впали на амбулаторію в Дніпровському районі Києва, пошкодивши 27 вікон та стільки ж дверей.

Також у ніч проти 29 листопада росіяни атакували Одеський район безпілотниками, пошкодивши житлові будинки.