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РФ вбила мешканку Херсонщини — в поліції показали наслідки атаки

30 листопада 2024 12:53
Ольга Антоновська - редактор
Через обстріл Херсонщини загинула жінка — в поліції показали наслідки удару
Пошкоджений внаслідок атаки будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

 Росіяни продовжують цілодобово обстрілювати Херсонську область. Через атаку загинула жінка, ще чотири людини поранено. Крім того, в регіоні пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомили в поліції Херсонської області у суботу, 30 листопада.

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Наслідки обстрілів Херсонської області

Як зазначили у поліції, вранці 30 листопада в Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу медичного закладу. Внаслідок атаки загинула 44-річна працівниця установи.

"У Дар'ївці внаслідок артилерійського обстрілу біля садового підприємства вибухові травми, уламкові поранення та контузії отримали 57-річна жінка та 59-річний чоловік", — зазначили у поліції.

Обстріл Херсонщини 30 листопада
Пошкоджений через обстріли дах. Фото: Нацполіція

Також постраждала 59-річна жителька Новоолександрівської громади, куди росіяни випустили балістичну ракету. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з безпілотника отримав поранення 45-річний чоловік.

Обстріл Херсонщини 30 листопада
Наслідки російської атаки по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Як повідомляють у поліції, окупанти гатять по населених пунктах області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА.

"Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено сімнадцять приватних будинків та два автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Херсонщини 30 листопада
Зруйнований будинок через атаку РФ. Фото: Нацполіція

На місцях "прильотів" працювали екстрені служби, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів. Також надавали всю необхідну допомогу постраждалим.

Обстріл Херсонщини 30 листопада
Зруйнований через російську атаку будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, росіяни обстріляли безпілотниками Одеський район. Пошкоджені житлові будинки. Чимало людей залишилися без дому напередодні важкої зими.

Уламки збитого російського дрона впали на амбулаторію у Дніпровському районі Києва. У медзакладі пошкоджено 27 вікон та стільки ж дверей.

Херсон обстріли Херсонська область окупанти дрони війна в Україні балістична атака

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