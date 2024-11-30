Через обстріл Херсонщини загинула жінка — в поліції показали наслідки удару

Пошкоджений внаслідок атаки будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Росіяни продовжують цілодобово обстрілювати Херсонську область. Через атаку загинула жінка, ще чотири людини поранено. Крім того, в регіоні пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Про це повідомили в поліції Херсонської області у суботу, 30 листопада.

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Наслідки обстрілів Херсонської області

Як зазначили у поліції, вранці 30 листопада в Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу медичного закладу. Внаслідок атаки загинула 44-річна працівниця установи.

"У Дар'ївці внаслідок артилерійського обстрілу біля садового підприємства вибухові травми, уламкові поранення та контузії отримали 57-річна жінка та 59-річний чоловік", — зазначили у поліції.

Пошкоджений через обстріли дах. Фото: Нацполіція

Також постраждала 59-річна жителька Новоолександрівської громади, куди росіяни випустили балістичну ракету. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з безпілотника отримав поранення 45-річний чоловік.

Наслідки російської атаки по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Як повідомляють у поліції, окупанти гатять по населених пунктах області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА.

"Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено сімнадцять приватних будинків та два автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований будинок через атаку РФ. Фото: Нацполіція

На місцях "прильотів" працювали екстрені служби, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів. Також надавали всю необхідну допомогу постраждалим.

Зруйнований через російську атаку будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, росіяни обстріляли безпілотниками Одеський район. Пошкоджені житлові будинки. Чимало людей залишилися без дому напередодні важкої зими.

Уламки збитого російського дрона впали на амбулаторію у Дніпровському районі Києва. У медзакладі пошкоджено 27 вікон та стільки ж дверей.