Через обстріл Херсонщини загинула жінка — в поліції показали наслідки удару

РФ вбила мешканку Херсонщини — в поліції показали наслідки атаки
Росіяни продовжують цілодобово обстрілювати Херсонську область. Через атаку загинула жінка, ще чотири людини поранено. Крім того, в регіоні пошкоджено приватні будинки та автомобілі.
Про це повідомили в поліції Херсонської області у суботу, 30 листопада.
Наслідки обстрілів Херсонської області
Як зазначили у поліції, вранці 30 листопада в Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу медичного закладу. Внаслідок атаки загинула 44-річна працівниця установи.
"У Дар'ївці внаслідок артилерійського обстрілу біля садового підприємства вибухові травми, уламкові поранення та контузії отримали 57-річна жінка та 59-річний чоловік", — зазначили у поліції.
Також постраждала 59-річна жителька Новоолександрівської громади, куди росіяни випустили балістичну ракету. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду вибухівки з безпілотника отримав поранення 45-річний чоловік.
Як повідомляють у поліції, окупанти гатять по населених пунктах області з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА.
"Внаслідок чергових ворожих атак пошкоджено сімнадцять приватних будинків та два автомобілі", — йдеться у повідомленні.
На місцях "прильотів" працювали екстрені служби, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів. Також надавали всю необхідну допомогу постраждалим.
Нагадаємо, росіяни обстріляли безпілотниками Одеський район. Пошкоджені житлові будинки. Чимало людей залишилися без дому напередодні важкої зими.
Уламки збитого російського дрона впали на амбулаторію у Дніпровському районі Києва. У медзакладі пошкоджено 27 вікон та стільки ж дверей.
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