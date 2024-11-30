Из-за обстрела Херсонщины погибла женщина — в полиции показали последствия удара

Поврежденный в результате атаки дом в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Россияне продолжают круглосуточно обстреливать Херсонскую область. Из-за атаки погибла женщина, еще четыре человека ранены.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области в субботу, 30 ноября.

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Последствия обстрелов Херсонской области

Как отметили в полиции, утром 30 ноября в Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи медицинского учреждения. В результате атаки погибла 44-летняя работница учреждения.

"В Дарьевке в результате артиллерийских обстрелов у садового предприятия взрывные травмы, осколковые ранения и контузии получили 57-летняя женщина и 59-летний мужчина", — отметили в полиции.

Поврежденная из-за обстрелов крыша. Фото: Нацполиция

Также пострадала 59-летняя жительница Новоалександровской громады, куда россияне выпустили баллистическую ракету. В Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с беспилотника получил ранение 45-летний мужчина.

Последствия российской атаки по Херсону.

Фото: Нацполиция

Как сообщают в полиции, оккупанты бьют по населенным пунктам области из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА.

"В результате очередных вражеских атак повреждено семнадцать частных домов и два автомобиля", — говорится в сообщении.

Разрушенный дом из-за атаки РФ. Фото: Нацполиция

На местах прилетов работали экстренные службы, которые собирали вещественные доказательства, документировали и ликвидировали последствия обстрелов. Также оказывали всю необходимую помощь пострадавшим.

Разрушенный из-за российской атаки дом в Херсонской области. Фото: Нацполиция

Напомним, россияне обстреляли беспилотниками Одесский район. Повреждены жилые дома.

Обломки сбитого российского дрона упали на амбулаторию в Днепровском районе Киева. В медучреждении повреждено 27 окон и столько же дверей.