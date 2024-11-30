Обстрел Днепровского района Херсона 30 ноября — какие последствия

Обстрел Херсонской области. Фото архивное: t.me/pgo_gov_ua

Российские оккупанты в субботу, 30 ноября, атаковали Днепровский район Херсона. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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Известно, что захватчики атаковали Днепровский район с помощью беспилотника.

"46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм он погиб на месте", — рассказал Прокудин.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 29 ноября обломки сбитого российского беспилотника упали на амбулаторию в Днепровском районе Киева, повредив 27 окон и столько же дверей.

Также в ночь на 29 ноября россияне атаковали Одесский район беспилотниками, повредив жилые дома.