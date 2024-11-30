Обстрел Днепровского района Херсона 30 ноября — какие последствия

Оккупанты атаковали Херсон — погиб 46-летний мужчина
Российские оккупанты в субботу, 30 ноября, атаковали Днепровский район Херсона. В результате обстрела погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.
Российский обстрел Херсона
Известно, что захватчики атаковали Днепровский район с помощью беспилотника.
"46-летний мужчина получил тяжелые ранения. От полученных травм он погиб на месте", — рассказал Прокудин.
Напомним, 29 ноября обломки сбитого российского беспилотника упали на амбулаторию в Днепровском районе Киева, повредив 27 окон и столько же дверей.
Также в ночь на 29 ноября россияне атаковали Одесский район беспилотниками, повредив жилые дома.
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