Обстрел Черниговщины 1 декабря — российский дрон попал в дом, вспыхнул масштабный пожар

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Нацполиция

В ночь на воскресенье, 1 декабря, российские войска совершили атаку беспилотниками на Черниговскую область. Один из БпЛА попал в дом.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram.

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Последствия атаки беспилотников

По словам Чауса, один из российских дронов, вероятно "Шахед", попал в частный дом в Прилуцком районе.

"58-летняя местная жительница успела спастись из горящего дома, получила незначительные ожоги", — говорится в сообщении.

В доме вспыхнул пожар после попадания беспилотника. Фото: Нацполиция

Глава ОВА подчеркнул, что на месте происшествия работают все профильные службы и продолжается ликвидация последствий дроновой атаки.

"Россия — это террорист, а террористов нужно уничтожать", — подчеркнул Чаус.

Правоохранители фиксируют последствия российских обстрелов. Фото: Нацполиция

Один из российских дронов попал в частный дом. Фото: Нацполиция

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, в Ровенской области прогремели мощные взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Кроме того, российские войска утром 1 декабря ударили беспилотником по Херсону. Попали по маршрутному такси в Днепровском районе.