Нічна атака на Дніпропетровщину 8 грудня — деталі від ОВА

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські війська в ніч проти неділі, 8 грудня, вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Вночі ворог спрямував на область безпілотники. Працювала ППО", — йдеться у повідомленні.

Так, у Кам'янському районі внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка, їй надали всю необхідну допомогу. Також у п'яти багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджено комунальне підприємство, коледж, два авто та лінію електропередач.

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Крім того, до опівночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Наразі наслідки удару з'ясовують фахівці. У місті обійшлося без постраждалих.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 28 російських безпілотників в небі над Україною.

Крім того, Повітряні сили України помітили, що російські "Шахеди" стали неконтрольованими, а якість збирання значно погіршилась.