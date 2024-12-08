Нічна атака на Дніпропетровщину 8 грудня — деталі від ОВА

РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки
Російські війська в ніч проти неділі, 8 грудня, вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Атака на Дніпропетровщину 8 грудня
"Вночі ворог спрямував на область безпілотники. Працювала ППО", — йдеться у повідомленні.
Так, у Кам'янському районі внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка, їй надали всю необхідну допомогу. Також у п'яти багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджено комунальне підприємство, коледж, два авто та лінію електропередач.
Крім того, до опівночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Наразі наслідки удару з'ясовують фахівці. У місті обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 28 російських безпілотників в небі над Україною.
Крім того, Повітряні сили України помітили, що російські "Шахеди" стали неконтрольованими, а якість збирання значно погіршилась.
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