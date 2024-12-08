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РФ вночі обстріляла Дніпропетровщину — наслідки атаки

8 грудня 2024 10:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Нічна атака на Дніпропетровщину 8 грудня — деталі від ОВА
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти неділі, 8 грудня, вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Наразі відомо про одну постраждалу жінку.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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"Вночі ворог спрямував на область безпілотники. Працювала ППО", — йдеться у повідомленні.

Так, у Кам'янському районі внаслідок атаки постраждала 64-річна жінка, їй надали всю необхідну допомогу. Також у п'яти багатоквартирних будинках вибиті вікна, пошкоджено комунальне підприємство, коледж, два авто та лінію електропередач.

Нічний удар по Дніпропетровщині: руйнування та постраждалі
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак
Російський обстріл вночі 8 грудня: наслідки атаки на Дніпропетровську область
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Крім того, до опівночі росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Наразі наслідки удару з'ясовують фахівці. У місті обійшлося без постраждалих.

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Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, вночі Сили ППО збили 28 російських безпілотників в небі над Україною.

Крім того, Повітряні сили України помітили, що російські "Шахеди" стали неконтрольованими, а якість збирання значно погіршилась. 

російські війська безпілотники Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні

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