Обстрел Херсона 13 апреля — оккупанты убили 62-летнюю женщину

РФ ударила из артиллерии по Херсону — есть погибшая и раненый
Российские оккупанты в воскресенье, 13 апреля, ударили по Херсону из артиллерии. Враг убил женщину и ранил мужчину.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Херсона 13 апреля
"По данным следствия, днем 13 апреля 2025 года российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона", — говорится в сообщении.
В результате российской атаки погибла 62-летняя женщина. Кроме того, враг ранил 47-летнего мужчину.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский, реагируя на обстрел Сум 13 апреля, заявил, что важно миру не молчать.
Известно, что оккупанты нанесли удар баллистикой по центру Сум в Вербное воскресенье. В результате атаки есть много погибших и раненых.
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