Обстрел Херсона 13 апреля — оккупанты убили 62-летнюю женщину

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 13 апреля, ударили по Херсону из артиллерии. Враг убил женщину и ранил мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрел Херсона 13 апреля

"По данным следствия, днем 13 апреля 2025 года российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона", — говорится в сообщении.

В результате российской атаки погибла 62-летняя женщина. Кроме того, враг ранил 47-летнего мужчину.

Последствия обстрела Херсона 13 апреля. Фото: t.me/phogovua

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Пост Херсонской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский, реагируя на обстрел Сум 13 апреля, заявил, что важно миру не молчать.

Известно, что оккупанты нанесли удар баллистикой по центру Сум в Вербное воскресенье. В результате атаки есть много погибших и раненых.