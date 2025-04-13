Обстріл Херсону 13 квітня — окупанти вбили 62-річну жінку

Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 13 квітня, вдарили по Херсону з артилерії. Ворог вбив жінку та поранив чоловіка.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.

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Обстріл Херсона 13 квітня

"За даними слідства, вдень 13 квітня 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки загинула 62-річна жінка. Крім того, ворог поранив 47-річного чоловіка.

Наслідки обстрілу Херсона 13 квітня. Фото: t.me/phogovua

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Допис Херсонської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл Сум 13 квітня, заявив, що важливо світу не мовчати.

Відомо, що окупанти завдали удару балістикою по центру Сум у Вербну неділю. Внаслідок атаки є багато загиблих та поранених.