Обстріл Херсону 13 квітня — окупанти вбили 62-річну жінку

РФ вдарила з артилерії по Херсону — є загибла та поранений
Російські окупанти у неділю, 13 квітня, вдарили по Херсону з артилерії. Ворог вбив жінку та поранив чоловіка.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури у Telegram.
Обстріл Херсона 13 квітня
"За даними слідства, вдень 13 квітня 2025 року російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок російської атаки загинула 62-річна жінка. Крім того, ворог поранив 47-річного чоловіка.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський, реагуючи на обстріл Сум 13 квітня, заявив, що важливо світу не мовчати.
Відомо, що окупанти завдали удару балістикою по центру Сум у Вербну неділю. Внаслідок атаки є багато загиблих та поранених.
Читайте Новини.LIVE!