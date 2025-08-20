Видео
РФ ударила по Украине ракетами и БпЛА — сколько целей уничтожено

РФ ударила по Украине ракетами и БпЛА — сколько целей уничтожено

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 10:16
Обстрелы Украины 20 августа — ПВО уничтожило 63 вражеские цели
Бойцы Воздушных Сил. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 20 августа российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Силами украинской ПВО были уничтожены ракета и десятки БпЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины в среду, 20 августа.

ПВО уничтожила 63 вражеские цели

Начиная с 19:30 19 августа, российские войска осуществили массированный удар по территории Украины.

Для атаки противник применил две баллистические ракеты типа "Искандер-М" и 93 ударные БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей. Запуски происходили с нескольких направлений — Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (Россия) и Чауда (ВОТ Крыма).

Отражение атаки обеспечивали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00, силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 62 вражеских беспилотника различных типов.

Несмотря на успешные действия украинских защитников, зафиксировано попадание вражеских ракет и дронов в 20 различных локациях.

Обстріл 20 серпня - ППО знищила 63 цілі
Сообщение Воздушных Сил. Фото: t.me/kpszsu

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
