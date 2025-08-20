Ситуація на фронті 20 серпня — у Генштабі назвали найскладніші напрямки

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1274-а доба повномасштабної збройної агресії Росії на території України. Ворог продовжує активно атакувати позиції українських захисників на декількох напрямках — найважча ситуація на Донеччині.

Про ситуацію на фронті станом на середу, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті 20 серпня

Противник завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах чотири ракетні та 82 авіаційні удари, використавши десять ракет і 153 керовані авіаційні бомби. Крім того, здійснив 5611 обстрілів, серед яких 66 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 5610 дронів-камікадзе. Загалом на передовій відбулося 175 боєзіткнень.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано сім бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, а також провів 218 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них дев'ять — із РСЗВ.

Ситуація на на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога поблизу Вовчанська та Кам'янки.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку відбулося шість атак противника. Українські захисники відбивали штурми у районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

Ситуація на Куп'янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог здійснив 33 спроби наступу в районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, а також у напрямку Ямполя та Григорівки.

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку наші воїни відбили два штурми поблизу Переїзного та у напрямку Федорівки.

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Олександро-Шультиного.

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку противник здійснив десять атак у районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів ворога у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у напрямку Комишувахи.

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення.

Ситуація на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено.

