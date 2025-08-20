Ситуація на фронті 20 серпня — у Генштабі назвали найскладніші напрямки

Понад 175 боїв за добу — у Генштабі розкрили ситуацію на фронті
Триває 1274-а доба повномасштабної збройної агресії Росії на території України. Ворог продовжує активно атакувати позиції українських захисників на декількох напрямках — найважча ситуація на Донеччині.
Про ситуацію на фронті станом на середу, 20 серпня, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація на фронті 20 серпня
Противник завдав по позиціях Сил оборони та населених пунктах чотири ракетні та 82 авіаційні удари, використавши десять ракет і 153 керовані авіаційні бомби. Крім того, здійснив 5611 обстрілів, серед яких 66 — із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 5610 дронів-камікадзе. Загалом на передовій відбулося 175 боєзіткнень.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано сім бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 12 авіаційних ударів, застосувавши 26 керованих авіабомб, а також провів 218 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них дев'ять — із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога поблизу Вовчанська та Кам'янки.
На Куп'янському напрямку відбулося шість атак противника. Українські захисники відбивали штурми у районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 33 спроби наступу в районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, а також у напрямку Ямполя та Григорівки.
На Сіверському напрямку наші воїни відбили два штурми поблизу Переїзного та у напрямку Федорівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку противник здійснив десять атак у районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів ворога у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у напрямку Комишувахи.
На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено.
